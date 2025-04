Fregatura Caos dopo la Ghigliottina | Guarda

Ieri, domenica 6 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buona domenica a tutti e bentrovati all'Eredità", ha esordito così il padrone di casa a inizio trasmissione. Subitoha dato il benvenuto al campionissimo del game show Gabriele. Qualcuno, addirittura, ha detto che è più bravo degli stessi autori. Con lui hanno giocato come concorrenti Valentina da Genova, Francesco da Trento, Giulia che fa la segretaria, Claudio da Como, Ida da Salerno e Letizia da Monza. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha replicato il pubblico in studio a gran voce. Ma alla fine è sempre Gabriele a riconfermarsi il campione assoluto de L'Eredità. Il ragazzo è arrivato alla- la manche finale del gioco - con un bel gruzzoletto a disposizione: ben 23750 euro.

L'Eredità, "è una fregatura per Gabriele": caos dopo la Ghigliottina | .it.

Jacopo Berrettini, caos a Napoli: l'ombra delle scommesse | .it.

Marc Marquez, le pesantissime parole di Dall'Igna: "Per chi vuole vincere i soldi non sono un problema" | .it.

Cesare Cremonini, il dramma di Martina Maggiore: "Anni di terapia per uscirne", cosa scoprì sul cellulare del suo ex | .it.