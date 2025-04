Frecce Tricolori e Red Arrows in volo sopra Roma per le prove del grande spettacolo aereo

Roma sono stati solcati da aerei militari a bassa quota, protagonisti delle esercitazioni delle Frecce Tricolori e delle Red Arrows britanniche. Le due pattuglie acrobatiche si esibiranno domani, martedì 8 aprile, sopra la Capitale in occasione della visita ufficiale di Re Carlo III e della consorte Camilla. Durante la giornata odierna, le pattuglie italiane e britanniche hanno avuto accesso a uno spazio aereo sopra Roma, dove hanno potuto familiarizzare con l’area in vista dello spettacolo.Leggi anche: Messico, primo caso di aviaria in un essere umano: grave una bambina di 3 anni. “I bambini rischiano di più”Un residente del quartiere Monte Mario ha condiviso sui social la propria esperienza: “Erano di un arancio vivo, in formazione di cinque. Thesocialpost.it - Frecce Tricolori e Red Arrows in volo sopra Roma per le prove del grande spettacolo aereo Leggi su Thesocialpost.it A partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile, i cieli disono stati solcati da aerei militari a bassa quota, protagonisti delle esercitazioni dellee delle Redbritanniche. Le due pattuglie acrobatiche si esibiranno domani, martedì 8 aprile,la Capitale in occasione della visita ufficiale di Re Carlo III e della consorte Camilla. Durante la giornata odierna, le pattuglie italiane e britanniche hanno avuto accesso a uno spazio, dove hanno potuto familiarizzare con l’area in vista dello.Leggi anche: Messico, primo caso di aviaria in un essere umano: grave una bambina di 3 anni. “I bambini rischiano di più”Un residente del quartiere Monte Mario ha condiviso sui social la propria esperienza: “Erano di un arancio vivo, in formazione di cinque.

