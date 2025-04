Frecce Tricolori a Roma per Re Carlo e Camilla | quando e info utili

Leggi su Funweek.it

Un evento eccezionale si prepara a colorare i cieli di: martedì 8 aprile, in occasione della visita ufficiale di ReIII e della Regina, leitaliane e le Red Arrows britanniche voleranno insieme sulla Capitale, regalando uno spettacolo mozzafiato.La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana e la Royal Air Force si uniranno in un'esibizione che celebra "gli interessi comuni e la collaborazione in materia di difesa" tra Italia e Regno Unito. Un evento che suggella il forte legame tra i due paesi, in un'occasione di grande prestigio.Programma della giornataMartedì 8 aprile:Ricevimento ufficiale di Ree della Reginaal Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella.