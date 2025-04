Frattamaggiore | controlli sanzioni complessive per oltre 16mila euro

controlli della Polizia a Frattamaggiore, identificate 155 persone e verificati 65 veicoli: sequestri amministrativi e sequestri finalizzate alla confiscaIl 6 aprile, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore.In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Frattamaggiore, di personale della Polizia Locale e dell’ASL/NA , durante le attività hanno identificato complessivamente 155 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, controllato 65 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo, 2 a sequestro ai fini della confisca e 5 sospesi dalla circolazione. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli.Ancora, gli agenti hanno contestato 19 violazioni del Codice della Strada per un totale complessivo di 16. Puntomagazine.it - Frattamaggiore: controlli, sanzioni complessive per oltre 16mila euro Leggi su Puntomagazine.it Nell’ambito deidella Polizia a, identificate 155 persone e verificati 65 veicoli: sequestri amministrativi e sequestri finalizzate alla confiscaIl 6 aprile, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a.In particolare, gli agenti del Commissariato di, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di, di personale della Polizia Locale e dell’ASL/NA , durante le attività hanno identificato complessivamente 155 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, controllato 65 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo, 2 a sequestro ai fini della confisca e 5 sospesi dalla circolazione. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli.Ancora, gli agenti hanno contestato 19 violazioni del Codice della Strada per un totale complessivo di 16.

Frattamaggiore: controlli, sanzioni complessive per oltre 16mila euro. Arzano. Occupazioni abusive suolo pubblico; sanzioni a raffica della polizia locale. Sanzioni per oltre ventimila euro.. FOTO / Stretta anti-covid, controlli a tappeto della Finanza di Napoli. Arzano. Terra dei Fuochi, convalidati sequestri di due attività illecite per rifiuti e due denunciati. Operazione congiunta Polizia locale, Carabinieri e Guardia di Finanza.. VISITA DEL PREFETTO MARCO VALENTINI ALLA SALA OPERATIVA DEL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI.. Vomero: intensi controlli anti-movida. Ne parlano su altre fonti

Controlli a Frattamaggiore e a Frattaminore: in campo anche l'Asl - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Polizia, controlli a Frattamaggiore e a Frattaminore - Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore e a Frattaminore. In ... (napolivillage.com)

Napoli: controlli a Frattamaggiore e a Frattaminore, identificate 257 persone - e controllato 136 veicoli. Nel corso dell’attività sono state, altresì, contestate 19 violazioni del Codice della Strada ed elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre ... (ilgazzettinovesuviano.com)