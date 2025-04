Sport.quotidiano.net - Fratres Perignano batte Viareggio Calcio 2-1 e conquista la salvezza diretta

: Serafini, Meucci, Brisciani, Gamba, Ricci, Lucaccini, Badalassi (24’st Mariani), Zocco, Cutroneo, Misseri (14’st Passerotti), Taraj. All. Fanani.: Manfrendi, Morandini, Bertelli, Bianchi(32’st Del Testa), Ricci, Lippi(6’st Ferroku), Belluomini C., Ferrarese, Belluomini T.(14’st Barsotti), Baracchini(29ì’st Giannecchini), Goh(37’st Macellusi). All. Bonini. Arbitro: Monti di Firenze. Marcatori: 23’ pt Taraj, 40’pt Baracchini, 4’st Badalassi.– Grande soddisfazione ma soprattutto festa nello spogliatoio rossoblù e tra gli sportivi perignanesi presenti all’ultima e decisiva partita di campionato. Contro iluna vittoria cercata e voluta che ha consentito aidi guadagnarsimente lasenza passare dai play out di fine torneo.