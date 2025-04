Francesco Totti l’arrivo all’aeroporto di Mosca

Francesco Totti è arrivato a Mosca per partecipare a un evento promozionale organizzato da Bookmaker Ratings, il principale portale russo dedicato allo sport e alle scommesse. L’ex capitano della Roma riceverà il prestigioso RB Award, già conferito in passato a campioni come Cafu e Figo. Un video del suo arrivo è stato diffuso su Instagram dagli organizzatori. Panorama.it - Francesco Totti, l’arrivo all’aeroporto di Mosca Leggi su Panorama.it è arrivato aper partecipare a un evento promozionale organizzato da Bookmaker Ratings, il principale portale russo dedicato allo sport e alle scommesse. L’ex capitano della Roma riceverà il prestigioso RB Award, già conferito in passato a campioni come Cafu e Figo. Un video del suo arrivo è stato diffuso su Instagram dagli organizzatori.

L'arrivo di Francesco totti all'aeroporto di Mosca: accolto con la maglia numero 10 - Francesco Totti è arrivato stamane a Mosca, dove ha in programma di partecipare domani ad un evento promozionale di Bookmaker Ratings, il principale portale russo dedicato allo sport e alle scommesse ... (msn.com)

Totti sbarca in Russia per l'International RB Award: l'arrivo dell'ex capitano della Roma all'aeroporto di Mosca - Francesco Totti sbarca a Mosca come ospite d’onore dell’International RB Award. L’evento è stato accompagnato da settimane di manifesti nella capitale russa, che lo celebra come "imperatore". Non sono ... (affaritaliani.it)

Totti arrivato a Mosca per il Premio RB 2025. Organizzatori: "Costato cifra a sei zeri" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Totti arrivato a Mosca per il Premio RB 2025. Organizzatori: 'Costato cifra a sei zeri' ... (tg24.sky.it)