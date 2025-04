Thesocialpost.it - Francesco Totti è atterrato a Mosca per l’International RB Award: “Il contratto è da 6 cifre”

è sbarcato ae lo ha fatto tra fan in delirio e maxi-cartelloni con la sua iconica maglia numero 10. L’ex capitano della Roma è stato accolto come una celebrità all’aeroporto Vnukovo, pronto a partecipare alRb, un evento sportivo organizzato da uno dei principali portali russi dedicati a sport e scommesse.sarà l’ospite d’onore della due giorni moscovita, in un contesto che ha già fatto molto discutere nelle scorse settimane. L’ex giallorosso aveva risposto così alle polemiche: «Valuterò», lasciando intendere di non aver ancora deciso. Poi, a stretto giro, aveva chiarito la sua posizione: «Il mio viaggio di lavoro a, da giorni, suscita infinite polemiche: ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che promuove i valori in giro per il mondo».