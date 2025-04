Francesco Totti è atterrato a Mosca per l’International RB Award | Il contratto? Da sei cifre – Il video

Leggi su Open.online

L’ex Capitano della Roma,, èoggi a, dove è stato accolto come una vera e propria celebrità.è arrivato all’aeroporto Vnukovo della capitale russa, pronto per partecipare alla due giorni delRb. L’evento è organizzato da uno dei principali siti di informazione russi su sport e scommesse e vede l’ex calciatore come ospite d’onore. «Valuterò», aveva risposto nelle scorse settimane a chi gli chiedeva conto. Poi aveva chiarito: «Il mio viaggio di lavoro a, da giorni, suscita infinite polemiche: ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che promuove i valori in giro per il mondo». E le strade della Capitale russa erano già state tappezzate di cartelloni con l’immagine didi spalle e la maglia numero dieci della Roma.