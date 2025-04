Sport.quotidiano.net - Francesco Baldini critica l'arbitro ma elogia la Spal per la corsa salvezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

mastica amaro per il risultato, se la prende con l’Aldi ma applaude la sua squadra per una prestazione che lascia ben sperare in vista della. "Sono contento della prestazione ma del risultato assolutamente no – spiega l’allenatore di Massa –. È stata una partita tosta, giocata forte da entrambe le squadre, però ai punti meritavamo di più. Inoltre, ci è stato negato un rigore: Rao aveva i tacchetti stampati su uno stinco. Ho già parlato degli arbitri, ma le cose non sono cambiate: non è tanto l’episodio del rigore che non digerisco, quanto le mancanze di rispetto. Non si è mai visto un direttore di gara che rincorre i giocatori e si mette petto contro petto: qui stiamo impazzendo. Non siamo in questa posizione per colpa degli arbitri, sia chiaro. Ma tutto questo mi fa arrabbiare, perché vedo i miei ragazzi lavorare tutti i giorni e tra uno e tre punti passa tutta la differenza del mondo, è la morte o la vita calcistica: o si introduce il Var anche in serie C, oppure è un altro calcio.