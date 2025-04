Sport.quotidiano.net - Fossombrone-Castelfidardo: pareggio a reti bianche interrompe la striscia di vittorie

Leggi su Sport.quotidiano.net

0 FORSEMPRONESE: (4-4-2): Bianchini, Bianchi, Urso, Giunchetti, Camilloni, Satalino(15’s.t Thiane), R.Pandolfi (23’s.t L.Pandolfi), Conti, Amerighi, Casolla(29’s.t Pagliari), Kyeremateng (40’s.t Broso) All. Michele Fucili(4-3-1-2): Elzaj, Costanzi, Vecchio, Morganti (26’s.t Imbriola), Fabbri, Miotto, Gambini, Baldini (44’s.tCarano), Cotugno (dal 21’s.t Caprari), Nanapere, Braconi (44’s.t Ausili) All.Marco Giulidori Arbitro: Alban Zadrima di Pistoia Note: ammoniti Braconi, Costanzi, Miotto; espulso Giunchetti al 47’ s.t per doppia ammonizione Angoli: 4-8 Uno stadio "Bonci" esaurito è la perfetta cornice di un intenso. Al pronti e via gli ospiti, reduci da una vittoria interna per 3-1 contro l’Aquila e desiderosi di chiudere il discorso salvezza, sfiorano la rete del vantaggio con Antonio Cotugno.