Fortnite nuovi leak svelano i personaggi presenti nelle collaborazioni di Adventure Time e One Piece!

Nel vasto universo di, lecon franchise celebri non sono certo una novità, ma ogni nuovo crossover riesce sempre a sorprendere la community. L’ultimo aggiornamento del Capitolo 6 Stagione 2 ha già portato alcune novità, ma secondo le ulindiscrezioni, due colossi dell’animazione stanno per fare il loro ingresso nel battle royale più famoso del mondo:e OneSecondo quanto riportato daler @Saltyy su X (ex Twitter), il crossoververrà rilasciato l’8 aprile 2025 con l’aggiornamento v31.30. Un altro insider, Loolo, ha confermato che la collaborazione avverrà proprio nella settimana dell’8 aprile. Ma è sempre meglio prendere queste notizie con le pinze, almeno finché non ci sarà un’ufficializzazione da parte di Epic Games stessa.