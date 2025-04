Fortitudo sconfitta in casa da Cividale | playoff a rischio

Fortitudo 79 Cividale 86 FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Bolpin 9, Mian 19, Gabriel 7, Freeman 12, Panni 8, Aradori 11, Cusin 4, Battistini, Menalo ne, Bonfiglioli ne, Ferrucci Morandi ne. All. Caja. UEB GESTECO Cividale: Redivo 16, Lamb 15, Marangon 7, Dell’Agnello 12, Berti 2, Miani 7, Mastellari 17, Rota 5, Ferrari 5, Anumba ne, Piccionne ne. All. Pillastrini. Arbitri: Caforio, Boscolo Nale, Bonotto. Note: parziali 20-21, 37-44, 68-61. Tiri da due: Fortitudo 18/42; Cividale 15/26. TIri da tre: 12/25; 13/35. Tiri liberi: 7/12; 17/19. Rimbalzi: 38; 32. Le friulane continuano a restare indigeste per la Fortitudo che dopo Udine cade in casa con Cividale. Brutto ko per una Fortitudo nervosa e che perde per strada Aradori, Gabriel e nel finale Mian e che vede complicarsi la rincorsa a un posto playoff. Sport.quotidiano.net - Fortitudo sconfitta in casa da Cividale: playoff a rischio Leggi su Sport.quotidiano.net 7986 FLATS SERVICE : Fantinelli 9, Bolpin 9, Mian 19, Gabriel 7, Freeman 12, Panni 8, Aradori 11, Cusin 4, Battistini, Menalo ne, Bonfiglioli ne, Ferrucci Morandi ne. All. Caja. UEB GESTECO: Redivo 16, Lamb 15, Marangon 7, Dell’Agnello 12, Berti 2, Miani 7, Mastellari 17, Rota 5, Ferrari 5, Anumba ne, Piccionne ne. All. Pillastrini. Arbitri: Caforio, Boscolo Nale, Bonotto. Note: parziali 20-21, 37-44, 68-61. Tiri da due:18/42;15/26. TIri da tre: 12/25; 13/35. Tiri liberi: 7/12; 17/19. Rimbalzi: 38; 32. Le friulane continuano a restare indigeste per lache dopo Udine cade incon. Brutto ko per unanervosa e che perde per strada Aradori, Gabriel e nel finale Mian e che vede complicarsi la rincorsa a un posto

Fortitudo sconfitta in casa da Cividale: playoff a rischio. La Fortitudo cade al PalaDozza: la Ueb Gesteco Cividale vince e la stacca in classifica. A2 - Fortitudo Bologna: Caja sulla sconfitta con Cividale, il nervosismo di Gabriel e una mentalità.... La Fortitudo cade in casa contro Cividale. Fortitudo Bologna-Cividale: quando e dove vederla. Fortitudo sfida Cividale al PalaDozza: obiettivo quarto posto in A2. Ne parlano su altre fonti

Fortitudo sconfitta in casa da Cividale: playoff a rischio - Primo tempo dominante dell'Inter che va avanti di due gol (Darmian e Thuram), poi il crollo nella ripresa per il pareggio del Parma che rimonta con Bernabè e Ondrejka. Conte ha una chance Per la ... (msn.com)

A2 - Fortitudo Bologna: Caja sulla sconfitta con Cividale, il nervosismo di Gabriel e una mentalità da cambiare - Il commento di Coach Attilio Caja dopo la sconfitta in casa della Flats Service Fortitudo Bologna contro la UEB Cividale (79 – 86). "Complimenti a Cividale. Dopo devo dire che ... (pianetabasket.com)

La Fortitudo cade in casa contro Cividale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)