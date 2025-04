Sport.quotidiano.net - Fortitudo: prestazioni altalenanti e problemi difensivi contro Berti

Aradori 5 (in 13’ 1/2 da due, 3/4 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse). Solitiin difesa, al tiro non va nemmeno male, ma commette la sciocchezza di fare quarto fallo e poi prendersi subito il quinto con un tecnico, che lo fa uscire di scena nella terza frazione di gioco. Gabriel 4 (in 16’ 2/5 da due, 1/3 da tre, 6 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist). La squadra va meglio senza di lui, ci sarà un perché. Nervoso, destabilizzante, irritante, se gioca così è molto più dannoso che utile. Battistini 5 (in 3’ 0/2 da due, 0/1 da tre). Pochi minuti, giusto il tempo per vederlo sparacchiare un paio di tiri e poi torna in panca. Bolpin 6 (in 35’ 3/4 da due, 1/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, 6 assist). Ci prova mettendo in campo cuore e polmoni, in attacco e in difesa.