Formigine e Brescello pareggiano | salvezza ancora da conquistare

Formigine 0 Brescello 0 Formigine: Rossi, Iodice, Macchioni, Davoli, Galli, Laruccia, Angelillis (63' Cantarello), Zafferri, Stanco (76' Barbieri), Mata (79' Cuoghi), Napoli (85' Masoch). A disp. Accursio, Mazzarano, Marverti, Roncaglia, Toccaceli. All. Cattani Brescello PICCARDO: Giaroli, Buffagni (88' Contini), Marmiroli, Binini (88'Rossi), Notari, Truffelli, Mastaj (60' Iaquinta), Fomov, De Luca (74' Fiocchi), Cocconi, Zaccariello. A disp. Aimi, Favelli, Carma, Bouhali, Cabassi. All. Fontana Arbitro: Chouiref di Piacenza Note: ammoniti Truffelli, Stanco, Iaquinta, Mata, Buffagni, Macchioni Un buon pari quello che il Formigine (imbattuto in casa nel ritorno) ottiene col Brescello, anche se il successo avrebbe significato salvezza matematica, a cui mancano ora 2 punti da conquistare nelle ultime 2 giornate con Scandiano e Fabbrico.

