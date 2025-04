Formazione scolastica e progetto di vita | verso un sistema inclusivo integrato

È entrato in vigore il DPCM 14 gennaio 2025, n. 30, che rappresenta un importante tassello nella definizione di un sistema inclusivo e partecipato per le persone con disabilità. Il regolamento è lo strumento attuativo dell'art. 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il quale ridefinisce i processi di valutazione e progettazione personalizzata.

