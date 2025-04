Formazione confermata per l’Old Trafford Derby

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-06 16:43:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Manchester City cercherà di evitare di essere alla fine di un doppio della Premier League dal Manchester United in unalche avrà un impatto significativo in gara per il calcio della Champions League.Mentre il destino della stagione dello United si basa sui loro progressi in Europa League, City può qualificarsi solo per la Champions League attraverso la Premier League e può maltrattare eventuali scivoloni in una gara affollata per i primi cinque.Gli uomini di Pep Guardiola sono i favoriti, ma darà poco per scontato dopo essere stati sbalorditi da una svolta in ritardo dallo United all’Etihad Stadium all’inizio di questa stagione.Dai un’occhiata alle notizie di squadra confermate per il calcio d’inizio delle 16:30.