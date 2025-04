Forlì supera Tuttocuoio 3-1 e consolida il primato in classifica

Forlì (3-4-3): Martelli; Mandrelli (42' st Drudi), Sbardella, Saporetti, Falasca; Campagna (1' st Petrelli), Menarini (25' st Rossi), Gaiola; Macrì (40' st Lilli), Trombetta, Farinelli (29' st Lombardi). A disp.: Zamagni, Motti, Graziani, Berto. All.: Miramari. Tuttocuoio (5-3-2): Carcani; Lorenzini (39' st Benericetti), Severi, Bardini, Veron, Haka; Centonze (25' st Casari), Del Rosso, Sansaro (34' st Di Natale); Massaro (34' st Russo), Boiga. A disp.: Sinagra, Fiscella, Forte. All.: Firicano. Arbitro: Raineri di Como. Marcatori: 1' pt Boiga, 43' pt Trombetta; 22' st Macrì, 38' st Petrelli. Espulso: 44' pt Trombetta. PONTE A EGOLA - Il Tuttocuoio ha fatto soffrire la capolista Forlì, ma alla fine ha dovuto cedere alla superiorità della prima della classe, che col 3-1 di ieri ha allungato a +7 sul Ravenna (fermato sull'1-1 ad Altopascio) mettendo più di una seria ipoteca per il passaggio in Serie C.

