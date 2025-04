Football americano nella week 8 della IFL successi per Guelfi Pirates Aquile e Rhinos

della regular season della IFL – Italian Football League 2025. Nei quattro match andati in scena nel corso del fine settimana abbiamo assistito all'ennesimo netto successo dei Guelfi Firenze, che stendono 49-7 i Pirates Albisola a domicilio, mentre nel Girone A si rilanciano i Panthers Parma che superano seccamente 40-13 i Lions Bergamo. Negli altri incontri, le Aquile Ferrara demoliscono gli Skorpions Varese per 42-14, mentre i Rhinos Milano passano sul campo dei Warriors Bologna per 20-7.I RISULTATI della week 8week 08 – 5/6 aprileAquile FerraraSKORPIONS Varese42-14WARRIORS BolognaRhinos Milano7-20PANTHERS ParmaLIONS Bergamo40-13Pirates AlbisolaGuelfi Firenze7-49CLASSIFICA GIRONE AGIRONE AWLGPctDiffPFPAStrk1FROGS Legnano5051,000112168565W2DOLPHINS Ancona4150,80097161644W3PANTHERS Parma4260,667104196921W4Rhinos Milano3360,500161301142W5WARRIORS Bologna1560,167-187322193L6LIONS Bergamo0660,000-142682106LCLASSIFICA GIRONE BWLGPctDiffPFPAStrk1Guelfi Firenze7071,0002173541377W2GIAGUARI Torino4150,800531651121L3Aquile Ferrara2460,33381321242W4SKORPIONS Varese2460,333-731362091L5MARINES Lazio1450,200-91701611L6Pirates Albisola*1450,200-114741883L

Riscatto Panthers, vittoria netta contro Bergamo (40-13). Skorpions a Ferrara, Frogs ancora a riposo. La IFL ora a pagamento su Fidaf Tv. LE GRANDI NON SBAGLIANO. Prosegue da Ferrara la rincorsa ai playoff degli Skorpions Varese. NFL: il preview di week 8. Parma Panthers, vietato sbagliare con i Lions Bergamo. Ne parlano su altre fonti

