Foodish | Joe Bastianich alla scoperta delle migliori specialità italiane in prima visione su TV8

Foodish”, la nuova produzione originale firmata Banijay Italia, in prima visione su TV8, dal 7 aprile, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.A guidarci nel variegato panorama gastronomico del Belpaese è l’inflessibile Joe Bastianich, con i suoi gusti sofisticati e la sua impareggiabile esperienza imprenditoriale nella ristorazione. A bordo di un’auto guidata dal poliedrico Vittorio, dalla simpatia contagiosa, Joe viaggia in lungo e in largo per l’Italia in compagnia di un ospite del mondo dello spettacolo, diverso in ogni puntata, esperto della città dove si disputa la sfida o del piatto in gara. Tra gli altri, accompagneranno Joe in questa avventura Alessandro Borghese, Costantino della Gherardesca, Bianca Guaccero, Marisa Laurito, Aurora Leone, Frank Matano, Guido Meda, Giulia Salemi, Beppe Signori e Rocco Tanica. Digital-news.it - Foodish: Joe Bastianich alla scoperta delle migliori specialità italiane in prima visione su TV8 Leggi su Digital-news.it Qual è la cotoletta più buona di Milano? Dove si mangia la miglior pasta con le vongole a Napoli? E la migliore amatriciana di Roma? A rispondere a queste domande ci pensa “”, la nuova produzione originale firmata Banijay Italia, insu TV8, dal 7 aprile, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.A guidarci nel variegato panorama gastronomico del Belpaese è l’inflessibile Joe, con i suoi gusti sofisticati e la sua impareggiabile esperienza imprenditoriale nella ristorazione. A bordo di un’auto guidata dal poliedrico Vittorio, dsimpatia contagiosa, Joe viaggia in lungo e in largo per l’Italia in compagnia di un ospite del mondo dello spettacolo, diverso in ogni puntata, esperto della città dove si disputa la sfida o del piatto in gara. Tra gli altri, accompagneranno Joe in questa avventura Alessandro Borghese, Costantino della Gherardesca, Bianca Guaccero, Marisa Laurito, Aurora Leone, Frank Matano, Guido Meda, Giulia Salemi, Beppe Signori e Rocco Tanica.

