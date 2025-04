Ilgiornaleditalia.it - Fondazione Progetto Itaca lancia l'appello alla consapevolezza ed impegno concreto: non c'è salute senza salute mentale

Le prime richieste di aiuto sono in aumento e arrivano anche in una fase iniziale di disagio, prima ancora di una diagnosi: un segnale importante che non solo riflette una maggiore sensibilità culturale, ma anche un bisogno crescente di orientamento che il solo sistema pubblico fatica a soddisfare