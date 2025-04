Sport.quotidiano.net - Follonica Gavorrano sconfitto 2-0 in casa dal Ghiviborgo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Passo indietro delche cede 2-0 inal, terza in classifica, al termine di una sfida equilibrata, ma decisa nel finale di gara. Primi 45’ minuti che si svolgono sulla stessa falsariga, con ilche parte dal basso e lancia lungo per Gori, mentre ilcerca azioni più rapide e manovrate. Il primo tiro in porta della gara arriva al 15’, quando Lo Sicco guadagna un calcio di punizione dal limite. Alla battuta va Bramante con il sinistro, palla centrale e respinta con i pugni dal portiere. Al 18’ bellissima azione in velocità delsulla destra, la palla arriva a Masini che calcia dalla parte opposta, palla a lato di un soffio. Ila ritmi molto bassi cerca le sue classiche imbucate partendo dal basso, partita che offre pochi spunti nella prima mezz’ora di gioco.