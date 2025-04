Sport.quotidiano.net - Follonica Gavorrano: Niente riposo dopo la sconfitta, Masi critica l'errore di superficialità

Leggi su Sport.quotidiano.net

giorno dioggi per il. Mister Marcoha chiuso la sfida di ieri imbufalito per undiche è costato la. "Abbiamo perso in maniera immeritata – ha detto il tecnico a fine incontro -. Abbiamo preso gol sudi. Avevamo giocato bene, come sapevamo di fare. Non avevamo corso rischi, non abbiamo segnato, ci è mancata lucidità. Abbiamo fatto unindividuale e collettivo di: ogniche facciamo lo paghiamo. Ancora non abbiamo capito che non si possono fare certi errori. La squadra ha fatto undie l’abbiamo pagato. Io era tutta la settimana che dicevo una cosa e si è verificata. E’ segno che non siamo sul pezzo. Non va bene assolutamente. Ogni volta dobbiamo ricominciare da capo per uscirne.