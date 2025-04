Follia in un match di calcio giovanile arbitro brutalmente aggredito nel Catanese VIDEO

arbitro è avvenuta durante una partita dei play-off Under 17 provinciali tra la Russo Sebastiano calcio Riposto e il Pedara, nel Catanese . Secondo quanto ricostruito il giovane direttore di gara è stato colpito con calci e pugni, non solo da alcuni tesserati, ma anche da persone scese in campo dagli spalti. Un assistente di parte lo ha addirittura. Feedpress.me - Follia in un match di calcio giovanile, arbitro brutalmente aggredito nel Catanese VIDEO Leggi su Feedpress.me Una rissa con un’aggressione violentissima a unè avvenuta durante una partita dei play-off Under 17 provinciali tra la Russo SebastianoRiposto e il Pedara, nel. Secondo quanto ricostruito il giovane direttore di gara è stato colpito con calci e pugni, non solo da alcuni tesserati, ma anche da persone scese in campo dagli spalti. Un assistente di parte lo ha addirittura.

