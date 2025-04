Flop Rai | Chiude in Anticipo Ne Vedremo Delle Belle con Carlo Conti

Vedremo Delle Belle"! Il programma condotto da Carlo Conti, nato come esperimento per sfidare Amici di Maria De Filippi, Chiude i battenti in Anticipo. Scopriamo insieme i motivi di questo Flop televisivo, anticipato da Dagospia. Chiude in Anticipo Ne Vedremo Delle Belle: Cosa Non Ha Funzionato Nello Show Di Conti? Partito con un modesto 17% di share, lo show è rapidamente sceso al 13%, decretandone la fine. L'idea di una competizione tra dieci showgirl, con una giuria composta da Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano, non è riuscita a catturare il pubblico. Mancava il fascino trash tipico dei reality e la scintilla della competizione accesa. Secondo quanto riportato da repubblica, gli autori speravano in un effetto "Eva contro Eva", ma le protagoniste hanno preferito godersi il ritorno in prima serata su Rai1, senza troppi drammi.

