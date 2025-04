Flavio Cobolli | Nei primi tre mesi non ero sulla strada giusta Ora ho trovato fiducia nel mio gioco

Flavio Cobolli ha conquistato il suo primo titolo ATP della carriera Bucarest, quello che è stato anche il centesimo per l’Italia. Il romano ha battuto in finale l’argentino Sebastian Baez, completando una settimana davvero eccezionale dopo i primi mesi dell’anno davvero difficili e con un 2025 che ancora non lo aveva visto vincere nemmeno una partita.Il tennista italiano è stato intervistato dal portale spagnolo Puntodebreak, parlando proprio della giornata per la vittoria del suo primo titolo in carriera: “È una cosa fantastica. Un grande sogno che si realizza per me. Naturalmente ho lavorato molto la scorsa settimana e abbiamo cambiato qualcosa, lavorando anche più del solito. Ho fatto qualcosa di diverso per il mio tennis e il risultato è arrivato presto. Forse troppo presto, ma meglio così”. Oasport.it - Flavio Cobolli: “Nei primi tre mesi non ero sulla strada giusta. Ora ho trovato fiducia nel mio gioco” Leggi su Oasport.it ha conquistato il suo primo titolo ATP della carriera Bucarest, quello che è stato anche il centesimo per l’Italia. Il romano ha battuto in finale l’argentino Sebastian Baez, completando una settimana davvero eccezionale dopo idell’anno davvero difficili e con un 2025 che ancora non lo aveva visto vincere nemmeno una partita.Il tennista italiano è stato intervistato dal portale spagnolo Puntodebreak, parlando proprio della giornata per la vittoria del suo primo titolo in carriera: “È una cosa fantastica. Un grande sogno che si realizza per me. Naturalmente ho lavorato molto la scorsa settimana e abbiamo cambiato qualcosa, lavorando anche più del solito. Ho fatto qualcosa di diverso per il mio tennis e il risultato è arrivato presto. Forse troppo presto, ma meglio così”.

Cobolli da impazzire! Travolge Griekspoor e chiude la pratica 1° posto. United Cup, Paolini e Cobolli ko: Italia eliminata dalla Repubblica Ceca. Rivivi il LIVE. Troppo Djokovic per Cobolli: Nole vince 6-1, 6-2. Cincinnati: Cobolli annulla tre match-point e batte Paul. Miami Open diretta, italiani oggi: Paolini avanza in due set (6-4, 6-4), Cobolli perde contro Tirante. Dove ve. Italia-Belgio 2-1 Coppa Davis, i risultati delle partite: vince il doppio Vavassori-Bolelli, azzurri primi nel gruppo A. Ne parlano su altre fonti

Flavio Cobolli: “Nei primi tre mesi non ero sulla strada giusta. Ora ho trovato fiducia nel mio gioco” - Flavio Cobolli ha conquistato il suo primo titolo ATP della carriera Bucarest, quello che è stato anche il centesimo per l'Italia. Il romano ha battuto in ... (oasport.it)

Flavio Cobolli vince il suo primo titolo Atp - Il tennista classe 2002 ha superato in finale l'argentino Sebastian Baez numero trentasei al mondo e ha conquistato il suo primo titolo open ... (romatoday.it)

Cobolli in finale all'Atp Bucarest, Darderi a Marrakech: bene l'Italia del tennis - Parte bene la stagione italiana su terra rossa. Flavio Cobolli a Bucarest cerca il primo titolo in carriera contro Baez. In Marocco Luciano Dardersi se la vedrà o con l'olandese Griekspoor o con il po ... (corriere.it)