Fiumicino l’ASL Roma 3 incontra le famiglie per l’avvio del progetto CIRCE

Fiumicino, 7 aprile 2025 – Si svolgerà mercoledì 9 aprile, alle ore 16.30, all’interno dell’Istituto “Cristoforo Colombo” di viale Focene a Fiumicino, il primo incontro tra il personale della ASL Roma 3 e alcune famiglie del territorio che prendono parte ai “Laboratori per la Salute CIRCE”, passo iniziale di un progetto europeo di più ampia portata nel quale è coinvolta la ASL Roma 3.“Obiettivo dell’iniziativa, rivolta ai bambini di età compresa tra 8 e 11 anni, è quello di sensibilizzare genitori e figli all’adozione di comportamenti salutari e alimentare più corretti”, spiega Paolo Michelutti, project manager per la ASL Roma 3 del progetto CIRCE.“Incontreremo all’interno della scuola di Fiumicino le famiglie, che dopo la presentazione ufficiale del progetto CIRCE, saranno indirizzate verso quattro diverse postazioni sistemate all’interno dell’istituto alla presenza degli esperti messi a disposizione dalla nostra azienda. Leggi su Ilfaroonline.it , 7 aprile 2025 – Si svolgerà mercoledì 9 aprile, alle ore 16.30, all’interno dell’Istituto “Cristoforo Colombo” di viale Focene a, il primo incontro tra il personale della ASL3 e alcunedel territorio che prendono parte ai “Laboratori per la Salute”, passo iniziale di uneuropeo di più ampia portata nel quale è coinvolta la ASL3.“Obiettivo dell’iniziativa, rivolta ai bambini di età compresa tra 8 e 11 anni, è quello di sensibilizzare genitori e figli all’adozione di comportamenti salutari e alimentare più corretti”, spiega Paolo Michelutti, project manager per la ASL3 del.“Incontreremo all’interno della scuola dile, che dopo la presentazione ufficiale del, saranno indirizzate verso quattro diverse postazioni sistemate all’interno dell’istituto alla presenza degli esperti messi a disposizione dalla nostra azienda.

