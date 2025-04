Tvplay.it - Firma Kean, annuncio importante: tutti i dettagli

Moiseè uno dei protagonisti quest’anno in serie A. Cosi il centravanti della Fiorentina potrebbe diventare oggetto di mercato.La stagione in casa Fiorentina sta avendo importanti alti e bassi ma nonostante ciò la squadra è ancora in lotta per l’Europa ed è tra le protagoniste in Conference League. Uno dei nomi principali del club gigliato è sicuramente Moise, stella al momento della formazione di Palladino e della Nazionale italiana.(Lapresse) Tvplayè la stella del club ed è arrivato la scorsa estate per circa 13 milioni di euro, abbastanza snobbato dalla Juventus dove faticava a trovare spazio e dove lo scorso anno ha totalizzato addirittura 0 gol. Addirittura in estate c’era chi criticava questo acquisto della Viola ma si è dovuto rimangiare tutto ed i suoi numeri sono impressionanti.