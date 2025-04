Lanazione.it - Firenze tra giallo e commedia, Presentazione del libro “San Frediano radioattiva”

, 7 aprile 2025 – Parlare di “in Oltrarno” sarebbe riduttivo: ‘San’, opera prima di Francesco Nardi edita da Sarnus nella collana «La Toscana racconta», mescola i toni dellaa quelli del poliziesco, portandoci tra Piazza Tasso, via Giano della Bella e Porta Romana in compagnia di una allegra combriccola intenta a risolvere enigmi più grandi di lei. Il romanzo, pensato come primo di una serie, sarà presentato giovedì 10 aprile alle 18 al Teatro Niccolini, all’interno del ciclo «Niccolitudini» curato dall’editore Antonio Pagliai. Francesco Nardi, fiorentino classe ’57, è medico chirurgo specializzato in diagnostica per immagini, proprio come Luca Visconti, protagonista del romanzo. L’istituto di analisi che questo ha fondato è punto di ritrovo di un nutrito gruppo di simpatiche canaglie con soprannomi variopinti: Yuri detto “il ganzo”, Ramon detto “Foresto”, Fiorenzo alias “Fiordaliso”.