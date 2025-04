Lanazione.it - Firenze, Luigi De Magistris presenta il suo libro ‘Poteri Occulti’

,7 aprile 2025 –Demartedì 8 aprile alle ore 18.30 sarà da Giunti Odeon, in piazza degli Strozzi, perre il suo(Fazi Editore). L'autore dialogherà con Lorenzo Guadagnucci. Analizzando fatti e vicende che pochi hanno il coraggio di raccontare, Poteri occulti è una lettura per conoscere le profonde connessioni tra politica, affari, criminalità e poteri segreti e al contempo un appello per un risveglio politico, etico e civile. Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata,dein questo saggio evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia ma e, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura.