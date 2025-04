Firenze isola pedonale in via del Pollaiolo | addio ai parcheggi o forse no

Firenze, 7 aprile 2025 - Un riassetto di via Antonio del Pollaiolo alla Federiga per la sicurezza dei pedoni, che però fa storcere il naso ad automobilisti, commercianti e residenti. Per rallentare le macchine e far attraversare con meno rischio di investimento i pedoni, è stato creato un salvagente centrale e un cordolo che separa i due sensi di marcia, all'altezza dei porticati. Il risvolto negativo però è che sono spariti circa quindici stalli ai lati, in una strada già critica per trovare dove lasciare la macchina. Ne fa una questione di priorità il presidente di Quartiere 4 Mirko Dormentoni: "È uno degli attraversamenti dove si sono registrati maggiori incidenti con feriti – spiega il presidente –. Uno all'anno. Fa parte di un lotto di interventi sulla sicurezza in base ai dati sulla incidentalità che ha il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

