Lanazione.it - Firenze, dal Centro La Pira opportunità per 16 studenti provenienti da aree di conflitto

, 7 aprile 2025 - "In Siria ho studiato sotto le bombe. La mia odissea è finita a. Nascondevamo i libri per paura che venissero scoperti. Studiavo di nascosto, di notte. Abbiamo vissuto in una tenda per mesi dopo che la nostra casa era stata distrutta”. Sono le parole di Shaman Alawawi, studente siriano, che oggi è ingegnere informatico, grazie all’aiuto delInternazionaleGiorgio Ladi. IlLa, da sempre impegnato nelle attività di inclusione, formazione e assistenza ha lanciato la campagna Educazione per tutti: i giovani cambiano il mondo su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di sostenere il percorso di studi adi 16dadio da contesti di crisi economica e sociale.