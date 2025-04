Fiorentina il report medico su Gosens | ecco come sta il tedesco

Gosens. Il tedesco ha saltato le ultime due gare contro Atalanta e Milan a causa di un problema al ginocchio avuto durante un allenamento prima della sfida contro i bergamaschi. Poco fa la. Europa.today.it - Fiorentina, il report medico su Gosens: ecco come sta il tedesco Leggi su Europa.today.it Non arrivano buone notizie per Raffaele Palladino dall'infermeria viola in merito all'infortunio di Robin. Ilha saltato le ultime due gare contro Atalanta e Milan a causa di un problema al ginocchio avuto durante un allenamento prima della sfida contro i bergamaschi. Poco fa la.

Fiorentina, il report medico su Gosens: ecco come sta il tedesco. Fiorentina, il report medico su Gosens: ecco come sta il tedesco. Come sta Gosens? Il report: “Sta effettuando un protocollo conservativo di recupero”. Gosens, il report medico: "Protocollo conservativo, valutazioni nei prossimi giorni". Fiorentina, infortunio Gosens: bollettino medico ufficiale. Kean, il report della Fiorentina dopo Verona: "Trauma cranico". Ne parlano su altre fonti

Fiorentina, Gosens: “Manca poco e il mio cartellino è dei viola” - FIORENTINA GOSENS CARTELLINO – In occasione di una intevrista rilasciata a Kicker, Robin Gosens ha fatto il punto della situazione anche relativamente alla sua posizione in chiave mercato. (europacalcio.it)

Fiorentina, speranze per Gosens: il possibile undici anti-Milan - In mediana spazio al trio Cataldi-Mandragora-Fagioli. Sulle fasce Dodo e Gosens, o in alternativa Parisi se il tedesco non dovesse farcela. In attacco conferma per Gudmundsson a supporto di Kean. (fantacalcio.it)

Fiorentina, la carica di Gosens: "Dobbiamo lottare come fratelli" - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ... (libero.it)