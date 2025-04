Fiorentina festa in Palazzo Vecchio a 50 anni dalla vittoria della Coppa Italia 1975

festa grande in Palazzo Vecchio venerdì 20 giugno per celebrare la vittoria della Coppa Italia della Fiorentina nella stagione 1974-75, (la quarta della serie). Non è l’ultima Coppa Italia vinta dal club viola (successi anche nel 1995-96 e nel 2000-01) ma è particolare per l’anniversario tondo e perché è l’unico trofeo vinto da una squadra tanto promettente quanto sfortunata (Roggi e Guerini costretti a lasciare il calcio giocato giovanissimi), una vittoria nel segno di Giancarlo Antognoni in campo e dell’indimenticato Mario Mazzoni in panchina. La finale, il 28 giugno a Roma, finì 3-2 per i viola. Fiorentina, Coppa Italia del 1975: festa in Palazzo Vecchio Nella giornata di festa in Palazzo Vecchio (la principale iniziativa all’interno di una serie di eventi che coinvolge anche i tifosi, il Museo Fiorentina e Storia Viola), annunciata dall’assessora allo sport, Letizia Perini, saranno protagonisti i calciatori di quell’impresa, celebrata da un video di Massimo Cervelli e Marco Vichi. Lanazione.it - Fiorentina, festa in Palazzo Vecchio a 50 anni dalla vittoria della Coppa Italia 1975 Leggi su Lanazione.it Firenze, 7 aprile 2025 –grande invenerdì 20 giugno per celebrare lanella stagione 1974-75, (la quartaserie). Non è l’ultimavinta dal club viola (successi anche nel 1995-96 e nel 2000-01) ma è particolare per l’versario tondo e perché è l’unico trofeo vinto da una squadra tanto promettente quanto sfortunata (Roggi e Guerini costretti a lasciare il calcio giocato giovanissimi), unanel segno di Giancarlo Antognoni in campo e dell’indimenticato Mario Mazzoni in panchina. La finale, il 28 giugno a Roma, finì 3-2 per i viola.delinNella giornata diin(la principale iniziativa all’interno di una serie di eventi che coinvolge anche i tifosi, il Museoe Storia Viola), annunciata dall’assessora allo sport, Letizia Perini, saranno protagonisti i calciatori di quell’impresa, celebrata da un video di Massimo Cervelli e Marco Vichi.

Fiorentina, festa in Palazzo Vecchio a 50 anni dalla vittoria della Coppa Italia 1975. Coppa Italia del 1975: festa in Palazzo Vecchio.

Fiorentina, festa in Palazzo Vecchio a 50 anni dalla vittoria della Coppa Italia 1975 - L’annuncio dell’assessora Letizia Perini durante l’inaugurazione della mostra “Ultras. I colori del calcio” a Villa Arrivabene. Tanta gente, una cerimonia d’ apertura con successo ... (lanazione.it)

