Fiom Fim e Uilm proclamano 8 ore di sciopero per il contratto dei metalmeccanici

Fiom, Fim e Uilm hanno deciso di proclamare altre otto ore di sciopero a sostegno del rinnovo del contratto dei metalmeccanici. "La decisione di Federmeccanica e Assistal di impedire la ripartenza della trattativa attraverso la conferma della loro contropiattaforma è una scelta inaccettabile, perché di fatto azzera le richieste salariali e normative, non rispettando le regole condivise nell'ultimo rinnovo del Ccnl. Dichiariamo almeno 8 ore di sciopero nazionale da organizzare in tutti i territori con la massima estensione, articolazione ed efficacia nei confronti delle aziende rafforzando il blocco di straordinari e flessibilità".

