Fintech e Nuove Frontiere del Finanziamento

Fintech: situazione e prospettive in Italia e nel mondo. vi aspetta il 20 novembre per parlare insieme a illimity Bank di rilancio e crescita, opportunità di finanza strutturata per le pmi. Fintech in Italia, investimenti +44% e nuovi trend per il 2025. CRIF disegna le nuove frontiere del leasing nell’era open banking all'evento Lease2019. La startup fintech Young Platform chiude un round di finanziamento da 16 milioni di euro. Fintech messo alla prova da rialzo dei tassi e crisi bancarie. Ne parlano su altre fonti

