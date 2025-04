Finiscono fuori strada con il furgone aziendale | operai trasportati in ospedale

ospedale Bufalini di Cesena. È il bilancio di un incidente che ha visto coinvolti due operai edili della provincia di Ferrara che, alla guida del loro furgone aziendale, sono finiti fuori strada nella mattinata di lunedì sulla. Ravennatoday.it - Finiscono fuori strada con il furgone aziendale: operai trasportati in ospedale Leggi su Ravennatoday.it Due persone ferite, di cui una in condizioni gravi, trasportate all'Bufalini di Cesena. È il bilancio di un incidente che ha visto coinvolti dueedili della provincia di Ferrara che, alla guida del loro, sono finitinella mattinata di lunedì sulla.

Finiscono fuori strada con il furgone aziendale: operai trasportati in ospedale. In fuga dai carabinieri sul furgone rubato finiscono fuori strada, morto un uomo. Ruba il furgone e finisce fuori strada: caccia al ladro. Roma, furgone rubato va fuoristrada sull’Aurelia: un morto. Il tragico tentativo di seminare i carabinieri. Taranto, rubano 2.500 bottiglie di vino ma nella fuga finiscono fuori strada e abbandonano il bottino: le 400 casse recuperate dalla polizia. Sora, Incidente tra un'auto e una moto. Ne parlano su altre fonti

Fuori strada con un furgone, grave un 50enne rimasto schiacciato con una gamba sotto il mezzo GALLERY - RUSSI: In cinque su un furgone, sono finiti fuori strada. E’ quanto accaduto poco prima delle 15 lungo via Madrara all’altezza del civico 42, tra ... (corriereromagna.it)

Furgone finisce fuori strada sulla Feltrina: sei feriti e traffico in tilt - PEDEROBBA (TREVISO) - Incidente lungo la Feltrina, altezza del distributore Q8, a Pederobba. È successo oggi pomeriggio, alle 16,30 e, per fortuna, non ci sono stati feriti gravi. (ilgazzettino.it)

Furgone finisce fuori strada, operaio al Bufalini - Incidente tra Russi e Cotignola: intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 con ambulanza ed elicottero ... (ravenna24ore.it)