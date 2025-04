Fingono di essere tecniche dell' acqua entrano in casa di un' anziana a Torino e rubano posate e vassoi d' argento | ladre arrestate e scarcerate

Hanno 57 e 39 anni le due presunte ladre arrestate, nei giorni scorsi, dagli agenti della polizia di Stato, a Torino. Il giudice del tribunale, convalidando l'arresto, dispone la loro scarcerazione, imponendo l'obbligo di dimora in città e di presentazione alla polizia giudiziaria.

