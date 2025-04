Finali Champions Europa League e Conference iniziata la vendita dei biglietti | i prezzi e i tagliandi disponibili

Finali di Champions, Europa e Conference League, in programma rispettivamente il 31, il 28 e il 21 maggio. Insomma, manca ancora tempo per vivere le emozioni delle Finalissime, ma la prima fase di vendita dei biglietti è già iniziata sul portale UEFA.com/tickets e proseguirà fino alle 11:00 di venerdì 11 aprile. In realtà, non si tratta di una vera e propria vendita. Come negli scorsi anni, gli interessati dovranno creare un account sul portale e fornire le proprie generalità, oltre ad inserire una carta per il pagamento. Si dovrà quindi prima indicare la categoria di posto desiderata e infine la quantità di biglietti (massimo 2) richiesti. A quel punto bisognerà partecipare all’estrazione: a metà maggio 2025, tutti i candidati riceveranno una notifica via e-mail con l’esito della loro candidatura. Leggi su Sportface.it Monaco di Baviera, Bilbao e Breslavia. Sono queste le sedi che ospiteranno ledi, in programma rispettivamente il 31, il 28 e il 21 maggio. Insomma, manca ancora tempo per vivere le emozioni dellessime, ma la prima fase dideiè giàsul portale UEFA.com/tickets e proseguirà fino alle 11:00 di venerdì 11 aprile. In realtà, non si tratta di una vera e propria. Come negli scorsi anni, gli interessati dovranno creare un account sul portale e fornire le proprie generalità, oltre ad inserire una carta per il pagamento. Si dovrà quindi prima indicare la categoria di posto desiderata e infine la quantità di(massimo 2) richiesti. A quel punto bisognerà partecipare all’estrazione: a metà maggio 2025, tutti i candidati riceveranno una notifica via e-mail con l’esito della loro candidatura.

Finali Champions Europa e Conference League, il prezzo dei biglietti. La UEFA dà il via alla vendita dei biglietti per le finali delle coppe europee. In quali stadi si giocano le finali di Champions, Europa e Conference League: luoghi e capienza. Confermati gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League. Risultati Champions League 2025 oggi: Tabellone fase finale e tutte le partite · Calcio. UEFA Champions League 2024/25: calendario, finale e date da segnare. Ne parlano su altre fonti

Champions, Europa e Conference League: al via i quarti di finale - Questa settimana tornano le Coppe e le tre squadre italiane ancora in corsa vogliono sognare in grande e approdare alle semifinali. (globalist.it)

La UEFA dà il via alla vendita dei biglietti per le finali delle coppe europee - La Federcalcio europea ha dato il via alle vendite dei tagliandi per le tre finali di Champions, Europa League e Conference: ecco tutti i prezzi. (calcioefinanza.it)

Champions League, il calendario e gli orari dei quarti di finale - Martedì 8 e mercoledì 9 aprile, le partite di andata dei quarti di finale di Champions League su Sky e in streaming su NOW. Martedì due partite da seguire in contemporanea anche con Diretta Gol. Studi ... (sport.sky.it)