Final Fantasy 7 Remake arriverà anche su Xbox Series X|S, un noto insider ne è convinto

Dopo anni di attesa e speranze rimaste inascoltate, per i fandipotrebbemente arrivare una svolta storica: secondo unè destinato a sbarcare suXS entro l’anno in corso. L’indiscrezione arriva da Nate the Hate, una fonte considerata affidabile nel mondo del gaming, che si è espressa con sicurezza sulla pubblicazione del titoloper la piattaforma Microsoft.La notizia giunge a breve distanza dall’annuncio ufficiale dell’arrivo diIntergrade su Nintendo Switch 2, presentato con un trailer durante il recente Nintendo Direct. La mossa ha colto parzialmente di sorpresa, ma halasciato un retrogusto amaro per i possessori di console, che da tempo sperano in una release della saga