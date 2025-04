Lanazione.it - Filosofia per cambiare vita, l'influencer Benedetta Santini alla Sant'Anna

Pisa, 7 aprile 2025 - Cosa c’entra Kant con la predisposizione a sprecare il nostro potenziale? E perché dovremmo leggere Socrate per imparare a confrontarsi con gli altri senza litigare? Raccontare laè di per sé complesso. Servono competenza, conoscenza e buone capacità oratorie. Saper raccontare lacon un linguaggio accessibile, colto ma non accademico, in grado di creare connessioni tra le teorie dei grandi pensatori e i problemi e le situazioni dellaquotidiana è l’obiettivo di(@ecaffeina), la giovane creator digitale con oltre 220mila follower su Instagram e TikTok, che ha avuto il merito di sdoganare lasui social. ‘Scegliere con, orientarsi con consapevolezza’ è il titolo dell’incontro pubblico di Orientamento organizzato dScuola Superioredi Pisa, in collaborazione con l’Associazione Nicola Ciardelli Onlus, in programma mercoledì 9 aprile, a partire dalle ore 17,30.