Film Minecraft incassa 47 milioni di euro al box office italiano

Dopo aver sbancato negli Stati Uniti (con la cifra record di 157di dollari in tre giorni), Un, adattamento cinematografico live-action di, il videogioco più popolare, riesce a sfondare anche in Italia: in quattro giornial box755mila. Al secondo posto, ma a distanze stellari, Le assaggiatrici, ildiretto da Silvio Soldini, basato sul romanzo di Rosella Postorino che racconta la vicenda delle giovani donne costrette ad assaggiare i piatti destinati a Hitler per scongiurarne i tentativi di avvelenamento. L'incasso è stato di 626mila(1.668.278 in totale), con il quale riesce a mantenere il secondo posto ottenuto una settimana fa al debutto in sala. Scivola dalla vetta al terzo gradino del podio Biancaneve, il live action con attori in carne e ossa basato sulla favola dei fratelli Grimm, che con 474milanel weekend porta il totale degli incassi in tre settimane a 6.