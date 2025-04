.com - Film in uscita questa settimana al cinema (30 marzo – 6 aprile)

Tetsuo – The Iron Man Data di: 72025 Regia: Shin'ya Tsukamoto Cast: Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka, Naomasa Musata, Tomoro Taguchi Horror, Giappone 1989, 71 min. Il grigio impiegato Tomoo Taniguchi e la fidanzata investono un uomo e si disinteressano della sua sorte. La vendetta di quest'ultimo si traduce in una strana mutazione, destinata a contaminare Tomoo: radendosi, questi scopre qualcosa di metallico in procinto di uscire dalla sua guancia. È l'inizio di una graduale trasformazione da uomo a macchina, che finisce per togliergli il senno. A farne le spese è la fidanzata, perforata dal suo membro meccanico, finché Tomoo non si avvia all'inevitabile scontro finale con il suo misterioso aguzzino feticista.