Filastrocca del giorno – Le farfalline

Ecco qui lecon le ali nere e turchine. Con le ali gialle e verdiluminose come smeraldi. Di, saltellano di fiore in fiorefino a che il sole,dietro i monti,muore. Di notte, dimorano tra le frondee le corollesotto la luce lunare. Sono meravigliose, una gioiaper ragazze e bambine curiose. ‘Voglio catturarne una!’ dice invece un bambinoattirato dai grandi baglioriche emettono i loro colori. ‘Lasciale in pace!’ dice la mamma.Una farfalla si posa, gentile, sulla sua spalla.Le dice: ‘Grazie per avermi salvato. Per merito tuo,potrò volare ancora, felice, per il mio prato’. Maria Rosaria Fortini