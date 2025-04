Lanazione.it - Figline: un altro pareggio contro il Seravezza, la classifica non decolla

Leggi su Lanazione.it

– Anche stavolta è stato solo un punto. Ildopo quello di Siena incassa anche quello con ilnonostante che al ’Del Buffa’ abbia mostrato gli artigli. La squadra del presidente Sarri fa un passo indietro che non aiuta certo laa riemergere. Al tecnico del, Marco Brachi, chiediamo come mai dopo la buona prova di Siena non c’è stato l’atteso graffio. "È un problema che si è verificato più volte durante l’arco del campionato – puntualizza il tecnico dei gialloblù, Brachi –. Abbiamo disputato una buona gara ma non riusciamo a fare gol. La squadra nelle ultime due partite ha giocato bene, ma non trova la porta". Sono due pareggi di fila che purtroppo tengono imprigionata la squadra in una posizione dinon ottimale. Sabato, c’è l’anticipo di Orvieto.