Lanazione.it - Figline 1965 e Seravezza Pozzi: partita senza reti e occasioni mancate

: Pagnini, Ciraudo, Borghi, Cavaciocchi, Milli (65’ Dama), Nobile, Zellini (49’ Rosini), Rufini (65’ Noferi), Gozzerini (68’ Bruni), Torrini, Mugelli (79’ Ciravegna). All.: Brachi.: Lagomarsini, Coly, Mosti (88’ Sanzone), Greco, Benedetti (84’ Cesari), Bellini (65’ Lepri), Menghi, Bocci (65’ Sforzi), Bedini, Sava (64 Paolieri), Stabile. All.: Brando. Arbitro: Iorfida di Collegno. Note: spettatori 400 circa. Angoli: 4-6. Ammoniti: Nobile, Dama, l’allenatore Brachi, Coli.– La vittoria non è arrivata. Ilresta ancora nel limbo, non riesce a superare un attento. Così l’appuntamento con i tre punti è rimandato; risultato pieno che sarebbe stato fondamentale per dare maggior ossigeno a una classifica che non trasmette tranquillità.