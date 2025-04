Figaro Cna riunisce i giovani imprenditori toscani a Firenze

Firenze, 7 aprile 2025 - Una serata per conoscersi, confrontarsi e costruire nuove connessioni nel cuore di Firenze, all'interno di uno dei luoghi simbolo delle istituzioni toscane: Palazzo Strozzi-Sacrati, sede della Presidenza della Regione. È questa l'atmosfera di "Figaro", l'evento organizzato da Cna giovani imprenditori Firenze, in collaborazione con Nexal, agenzia di digital marketing e la Corte dei Goliardi, in programma giovedì 10 aprile alle 18:30. Pensato per favorire il networking, confrontarsi, stringere relazioni professionali e condividere esperienze, "Figaro" riunirà oltre 150 giovani imprenditori toscani under 40. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della sindaca di Firenze, Sara Funaro e del presidente dei giovani imprenditori di Cna Firenze Metropolitana, Niccolò Mannini, i partecipanti saranno invitati a presentare in modo creativo la propria attività a tutti i presenti.

