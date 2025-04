Fidanzata con lei Ne vedremo delle belle gossip sulla concorrente e la famosa collega

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lo show “Ne”, condotto da Carlo Conti e trasmesso in prima serata, continua a far parlare di sé più per i retroscena che per il contenuto effettivo del programma. Alberto Dandolo, penna affilata e irriverente di Dagospia, non si è lasciato sfuggire l’occasione di gettare ulteriore pepetrasmissione, considerata da molti un improbabile talent show che riunisce alcunesoubrette più celebri – e stagionate – della televisione italiana. Nel suo ultimo intervento sul sito, il giornalista ha lanciato unche promette di tenere banco per giorni.>>“Non dovevano”. Ne, Adriana Volpe in lacrime parlandocollegheNel suo stile caustico e allusivo, Dandolo ha scritto: “Il programma serale al momento più amato dalla comunità duomosessuale? Senza dubbio l’ultra cafonal Ne, il talent per mancanza di talenti condotto da Carletto Conti che vede sfidarsi a colpi di extension 10 stagionate soubrette de noantri”.