Fgl-Zuma Castelfranco vince al tie-break contro Volley Como | salvezza più vicina

Volley Como 2 Fgl-Zuma Castelfranco 3 Volley Como: Rimoldi 2, Veneriano 13, Colombino 9, Mazzon 7, Bernasconi 9, Grigolo 24, Longobardi 14, Pericati (L) pos 80% – prf 40%, Baldi, Tajè n.e., Mancastroppa, Vigano n.e., Radice (L) n.e. Allenatore: Mauro Chiappafreddo. Muri punto 12, aces 1, battute sbagliate 10. FGL-Zuma Castelfranco: Zuccarelli 23, Colzi n.e., Salinas 20, Tosi, Braida, Vecerina 13, Ferraro 2, Tesi (L) n.e., Fucka 10, Fava 12, Lotti, Bisconti (L) pos 64% – prf 47%. Allenatore: Marco Bracci. Muri punto 9, aces 0, battute sbagliate 18. Note: 26-24 in 28'; 28-30 in 36'; 19-25 in 27', 25-17 in 23'; 13-15 in 20'. Como - Due punti che profumano di salvezza per la Fgl-Castelfranco vincente al tie-break al termine di uno scontro diretto al cardiopalma. Una partita infinita, degna dell'altissima posta in palio.

