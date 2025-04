Festival delle Scienze di Roma al Museo Explora

Explora partecipa al Festival delle Scienze di Roma - Corpi, con attività dedicate alla scienza, proposte sabato 12 aprile nel bookshop e domenica 13 aprile nel Museo.Le attività di Explora sono dedicate al tema CORPI, scelto per la XX edizione del Festival, promosso presso l’Auditorium Parco. Romatoday.it - Festival delle Scienze di Roma al Museo Explora Leggi su Romatoday.it partecipa aldi- Corpi, con attività dedicate alla scienza, proposte sabato 12 aprile nel bookshop e domenica 13 aprile nel.Le attività disono dedicate al tema CORPI, scelto per la XX edizione del, promosso presso l’Auditorium Parco.

Festival delle Scienze di Roma al Museo Explora. L’Inaf con Lapin al Festival delle scienze di Roma. Festival delle Scienze 2025 a Roma, il programma e tutti gli eventi. Festival delle Scienze nelle Biblioteche di Roma. Sito Istituzionale | Al via l'8 aprile il Festival delle Scienze. Il Festival delle Scienze di Roma. Ne parlano su altre fonti

Festival delle Scienze 2025 a Roma, il programma e tutti gli eventi - Il titolo scelto per l'edizione di quest’anno è "Corpi." La riflessione partirà dal progresso tecnologico fino ad arrivare al corpo in tutte le sue forme tra cui anche ibridi, come quelli con protesi ... (tg24.sky.it)

Il festival delle Scienze compie 20 anni e torna a Roma dall'8 al 13 aprile - AGI - Torna il Festival delle Scienze all'Auditorium di Roma. Il ricco programma di questa XX edizione è stato presentato dall’Amministratore Delegato di Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci, d ... (msn.com)

Torna all’Auditorium il Festival delle Scienze: in programma conferenze, spettacoli ed eventi per famiglie - In arrivo a Roma all’Auditorium l’appuntamento annuale del Festival delle Scienze. Dall’8 al 13 aprile 2025 inizierà la XX edizione. Tante le tematiche scelte per quest’anno che saranno affrontate ... (msn.com)