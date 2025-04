Ilrestodelcarlino.it - Ferraroni supera Carpegna Prosciutto all'overtime: Pesaro cade a Cremona

9189 dts: Zampogna ne, Washington 25, Polanco 15, La Torre, Barbante 13, Morgillo 6, Tortù 3, Massone 15, Bertetti 8, Giombini 6. All. Bechi.: Cornis ne, Petrovic, Maretto 9, Imbrò 12, De Laurentiis 13, King 13, Bucarelli 5, Lombardi 5, Zanotti 6, Ahmad 26. All. Leka. Arbitri: Barbiero, Lupelli e Praticò. Parziali: 17-30, 37-45, 64-62, 79-79. Tiri liberi:17/19,15/23. Tiri da 3 punti:10/32,10/37. Rimbalzi:44,43. Fallo tecnico ad Ahmad. Un suicidio in piena regola quello della Vuelle sul campo diche veniva da cinque sconfitte consecutive ed è stata capace di risalire dal -19, prima acciuffando, poindo i biancorossi, battendoli infine all’con notevole controllo dei nervi.